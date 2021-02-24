Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı - Son Dakika

Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

24.02.2021 01:03
Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı, System.String[]

Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: "Okyanusları geçtik, derede boğulmamamız gerekiyor" Aksaray'da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de...

Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: "Okyanusları geçtik, derede boğulmamamız gerekiyor"

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de vatandaşları uyardı.

Korona Virüs tedbir ve önlemlerinin büyük bir azimle devam ettiği Aksaray'da devlet vatandaş el ele etkin bir mücadele yürütülürken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gece yarısı sahaya inerek cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Can Cansızlar ve polis ile jandarma ekipleriyle Aksaray'ın her bölgesine giden Vali Aydoğdu, tüm araçları, vatandaşları durdurarak tek tek denetledi. Maske, mesafe, hijyen konularında vatandaşları bilgilendiren Vali Aydoğdu, kısıtlama sonrasında vatandaşların neden dışarıda olduğunu sorarak kısıtlamalara kesinlikle uyulması hakkında uyardı.

"Okyanusları geçtik derede boğulmamamız gerekiyor"

Denetimler sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, normale dönülmesi için kurallara kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Bir kontrole çıktık. Bu kontrollerimiz devam edecek. Bizim Aksaray'da normalleşebilmemiz için her birlikte, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Sadece kolluk kuvvetlerimizin, sağlık müdürlüğümüzün, AFAD'ın ya da basın mensuplarımızın hassas olması, duyarlı olmasıyla ilgili değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinden bu yana hepimiz çok sıkıntılı günler yaşadık. Yani okyanusları geçtik, artık derede boğulmamamız gerekiyor. Onun için, normalleşebilmemiz için kurallara hepimizin azami uyması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu kışın ayazında, soğuğunda bütün caddelerde kontrollerini yapıyorlar. Bütün ekiplerimiz alanda" dedi.

"Zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor"

Ev gezmeleri yapıldığını belirterek kesinlikle ev gezmesi yapılmaması gerektiğine değinen Vali Aydoğdu, "Benim Aksaraylı hemşerilerimden özellikle istirhamım, ev gezmelerini tamamen bırakmamız gerekiyor. Biraz önce yaptığımız denetimlerde onu gördük. Evlerde oturmamız, kurallara azami şekilde uymamız gerekiyor. Mecbur ve zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor sokağa. Çünkü bu kritik günleri en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Yerindelik kararı gereği Aksaray'da normalleşebilmemiz için, insanların iş yerlerini, okulları açabilmeleri için bu kurullara hep birlikte uymamız gerekiyor. Uyanlar uymayanları güzel bir şekilde uyarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hamza Aydoğdu, Murat Kolcu, Koronavirüs, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar Trafik kazası geçiren golfün efsanesi Tiger Woods hastaneye kaldırıldı Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı Bariyere çarpan otomobil, dik durdu
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
00:58
Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu         
00:43
Acun Ilıcalı: Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız Acun Ilıcalı: Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız         
23:36
Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı! Maske bile engel olamıyor Bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı! Maske bile engel olamıyor         
21:20
Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı         
19:45
Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı         
18:56
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak         
17:22
Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı         
16:00
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 01:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei