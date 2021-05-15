- Vali Aydoğdu semt pazarı esnafına ve vatandaşlara şeker ikram edip bayramlarını kutladı - Son Dakika

- Vali Aydoğdu semt pazarı esnafına ve vatandaşlara şeker ikram edip bayramlarını kutladı

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu denetimlerde bulunmak için gittiği semt pazarında esnaf ve vatandaşlar şeker ikram edip bayramlarını kutladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın 3. gününde açılan semt pazarlarını İl Acil Afet Durum Müdürü Cezmi Türkmen, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve emniyet yetkilileriyle birlikte gezdi. Semt pazarında denetimlerde bulunan Vali Aydoğdu, şeker ikram ettiği esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Aydoğdu, esnaf ve vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti. Denetim ve gezi esnasında kimi esnaf "Valim geldi fiyatlar düştü, biz böyle vali görmedik, Allah razı olsun" derken kimi esnafta vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle Vali Aydoğdu'ya övgü dolu sözler sarf etti. Vali Aydoğdu, yaşlı vatandaşlara jest yaparak onlar içinde alışveriş yaparak yüzlerini güldürdü.

Programın ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, " İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlama sürecinin son haftası olan ayın 15'inde Aksaray'da 5 yerde pazar yerlerimiz açık. Arkadaşlarımızla birlikte pazar yerlerini gezdik. Aksaraylı hemşerilerimiz kurallara uyma konusunda gayet titizler. Türkiye genelinde vaka sayısının da düşüyor olması herkese umut olmuş onu da gördük. İnşallah Pazartesi itibariyle kontrollü normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş normal hayata döneceğimizi umut ediyoruz" dedi.