- Vali Aydoğdu Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporcuları elleriyle besledi

AKSARAY - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan sporcuları ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, sporculara kendi elleriyle tatlı yedirerek çalışmaları yerinde izledi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Aksaray'dan 3 sporcu kota alarak yarışma şansı kazandı. 3 sporcu ertelenen Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettirirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sporcuları ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi. Burada sporcularla görüşen Vali Aydoğdu, sporculara kendi elleriyle tatlı yedirerek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, Aksaray olarak paralimpik spor alanında Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Bir sporcumuz atıcılık, iki sporcumuz da judoda olimpiyat kotasına girdi. İnşallah Türkiye'mizi orada en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızı ziyaretimizde sohbet ve tebrik ettik. Aksaray'da ilk kez 3 sporcu kotaya girdi. Bu durum bizleri çok sevindirdi. İnşallah olimpiyatlarda başarıyla hem ülkemizi hem de Aksaray'ı temsil edecekler. Sporcularımızın bizlere madalya getireceğinden eminiz. Onların başarılı olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

2010 yılında dünya üçüncüsü olduğunu belirten ve judo branşında kota kazanan Duygu Çete Erter, "Ulusal ve uluslararası çeşitli müsabakalarda birçok madalya kazandım. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek. Bu sporu çok severek yapıyorum. Ülkemize madalya getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Atıcılık branşında kota elde eden Hakan Çevik ise, "Poligonda günlük çift antrenman yaparak hazırlıklarımız devam ediyor. Günde 3-4 saat çalışıyoruz. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gönlümüz tabii ki altın madalyada. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Milli formayı giymek tarif edilemez bir duygu. 10 yıldır milli takımdayım. Hedefim inşallah altın madalyayı kazanıp milli marşımızı söyletmek olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise sporculara tüm imkanları sağladıklarını belirterek, "Aksaray ilimizden 2021'de yapılacak olan olimpiyat oyunlarına 3 branşta olimpiyat kotası alan sporcumuz var. Bu 3 sporcumuz Aksaray ilimizi ve ülkemizi Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan olimpiyat oyunlarında temsil edecekler. Biz burada gençlik ve spor il müdürlüğü olarak sporcularımıza her türlü imkanı verip olimpiyat oyunlarına en iyi şekilde hazırlanması için gerekli çalışmayı gösteriyoruz" dedi.