Vali Aydoğdu: "Vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz"

AKSARAY - Aksaray'da vatandaşlara kendi elleriyle maske takan Vali Aydoğdu, "Vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz. Hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız" dedi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) önlem ve denetim çalışmaları ülke genelinde tüm hızıyla devam ederken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kendi elleriyle vatandaşlara, çocuklara maske takarak farkındalık oluşturuyor. Polis, jandarma, sağlıkçılar ve AFAD ekipleriyle birlikte hemen her gün denetim ve kontrollere katılan Vali Aydoğdu, vatandaşlar ile sohbet ederek hijyen, maske ve mesafenin önemini anlatıyor.

"Hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız"

Farkındalık oluşturarak vatandaşın gönlüne ve kalbine girilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Aydoğdu, "Bizim vatandaşa maske takmamız şu; Yani bizim burada bir farkındalık oluşturmamız lazım. Yani bakın, şunu söylemek çok çok değerli ve önemli bence. Netice itibari ile vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz. Yani hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız. Hiç olmamıştır bu. Yani bunu vatandaşa ikna etmemiz gerekiyor. İkna etmek de sadece söylemekle olmaz, insanların gönlüne, kalbine girmek ve dokunma kültürü ile oluyor. Bu farkındalığı oluşturmak için biz geziyoruz, tabi kendi elimizle maskelerini takıyoruz. Onun için biz diyoruz ki, çocuklarımız için, geleceğimiz için, Aksaray'ımız için hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Kurallara uyduğumuz müddetçe de bunu en hızlı şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.