Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz - Son Dakika
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Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz

21.05.2022 19:39
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, 10 milyon turisti kentte ağırlayabileceklerini söyledi.

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, 10 milyon turisti kentte ağırlayabileceklerini söyledi.

İtalya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Venedik'te yıllık 12 milyon turistin ağırlandığını ifade eden Ayhan, "Venedik pislikten geçilmiyor, ama yıllık 12 milyon turist gidiyor Venedik'e. Biz iyi bir tanıtım ve altyapıyla hep birlikte Şanlıurfa'ya 10 milyon turiste ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu turist yoğunluğunun yaşandığı 'Tarihin Sıfır Noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçiyle sohbet eden Vali Ayhan, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Ardından karşılama alanındaki animasyonları izledi. Vali Ayhan'a gezisi sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ'dan bilgi aldı.'10 MİLYON TURİST HEDEFLİYORUZ'Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın sahip olduğu potansiyeller içerisinde turizm değerlerinin ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'nın turizmini canlandırdığını kaydeden Vali Ayhan, iş birliği içerisinde hareket edilmesi durumunda Şanlıurfa'nın yıllık 10 milyon turisti ağırlayabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da ikinci günüm. Dün Şanlıurfalılar beni dualarla karşıladı. Rabbim bize bu görevi, bu nimeti bahşetti. Bizlere işimizi hakkıyla yapmayı nasip etsin. Göbeklitepe'ye geldik. Hakikaten bu bölgeye altın tepside bir fırsat. Bunu da hep birlikte iyi bir tanıtımla, iyi bir fiziki altyapıyla buradan hakkettiğimizin daha fazlasını alacağız. Urfa kısa süre içerisinde 10 milyon turisti alacak potansiyelde. Venedik pislikten geçilmiyor, ama yıllık 12 milyon turist gidiyor Venedik'e.  Biz iyi bir tanıtım ve altyapıyla hep birlikte sektöre de uyum sağladığımız zaman inanın, kısa süre içerisinde 10 milyon turiste ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Turizm, tarım ve en başta eğitim üzerine çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.


Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz
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ŞANLIURFA - Vali Salih Ayhan göreve başladı ŞANLIURFA - Vali Salih Ayhan göreve başladı Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Kaynak: DHA

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