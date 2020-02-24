Vali Ayhan, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ayhan, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Vali Ayhan, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Vali Ayhan, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı, System.String[]

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra ilgili kurum müdürleri katıldı.


Merkezin 2019 yılı faaliyetlerinin gözden geçirildiği toplantıda konuşan Ayhan, merkezin 2015 yılında hizmet vermeye başladığını, itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık, orman tek numarada birleştirildiğini belirtti.

Acil çağrıların tamamının kayıt alındığını vurgulayan Ayhan, "Ancak yaşadığımız en büyük sorun gereksiz ve asılsız çağrılardır. Bu bir eğitim ve kültür meselesi. Zamanla sistem tamamen oturacak, oturacağına da inanıyorum. Çünkü çok yoğun bir numara karmaşası vardı, çok yoğun bir numara ezberleme zorunluluğu vardı. Şimdi onların tamamı bertaraf edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Ayhan, 2019 yılında merkezin aldığı çağrıların yüzde 58'inin asılsız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizde 2019 yılında 112 Acil numarasına 689 bin 556 çağrı yapılmıştır. Maalesef bu çağrıların yüzde 58'i asılsızdır. 2020 Ocak ayında ise 44 bin 124 çağrı yapılmış bu çağrıların 24 bin 776'sı yani yüzde 56'sı asılsızdır. Bu da gerçekten acil bir yardıma ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını engellemekte, zaman kaybına neden olmaktadır. Bu bakımdan 112 Çağrı Merkezini asılsız aramalara karşı İdari Para Cezası uygulandığının vatandaşlarımız tarafından bilinmesinde fayda var. Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi 45 il arasında en iyilerden biri tanesi. Bu birlikteliğimiz, koordinasyonumuz ve bu desteğimiz devam edecektir. İnşallah Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz daha güçlü bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmeye devam edecek."

Salih Ayhan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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