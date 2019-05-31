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Vali Ayhan'a ziyaret

4 dakika önce

Kıbrıs Barış Harekatı komutanlarından Korgeneral Osman Fazıl Polat'ın oğulları Yüksel ile Yılmaz Polat, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

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Kıbrıs Barış Harekatı komutanlarından Korgeneral Osman Fazıl Polat'ın oğulları Yüksel ile Yılmaz Polat, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Ölümünün 39. yılında Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anılan Korgeneral Osman Fazıl Polat, Yıldırım Mezarlığı'ndaki programın ardından oğulları Yüksel ve Yılmaz Polat Vali Salih Ayhan ile Sivas'ta bir araya geldi.

Vali Ayhan'a ilgisinden dolayı teşekkür eden Yılmaz Polat, "Babam Osman Fazlı Polat 1927 yılında Şarkışla'da doğdu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu görev sırasında korgeneral rütbesine terfi eden babam, 31 Mayıs 1980'de vefat etti. Vasiyeti üzerine Şarkışla ilçesine defnedildi. Anma programının ardından sizleri de ziyaret etmek istedik." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayhan, "Kültür yaşanmışlıktır. Bizlere kahramanlık kültürü bırakan Korgeneral Osman Fazıl Polat'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Fatihi kahraman komutanımızın yaşadığı tarihi yapıyı bizlerde restore ederek 'Polatpaşa Konağı' adıyla yaşatıp içerisini onun hayatı ile özdeşleştireceğiz. Değerler, kahramanlar, kültürü ve değeri doğurur, yaşatır. Bizde kahramanımızı yaşatacağız. Ayrıca ilçemizde bir okulumuza da Korgeneral Osman Fazıl Polat'ın adını vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:56 Kaynak: AA
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