Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

SİVAS - Sivas 'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl , İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Durumunun ağır olduğu belirtildi.

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