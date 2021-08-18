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Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor

18.08.2021 14:22

Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor Sivas Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetin izlerini silmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor Sivas Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetin izlerini silmek için yoğun bir...

Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetin izlerini silmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetin izlerini silmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gel sel felaketi birçok can kaybına ve hasara yol açtı. Bölgede yaralar sarılmaya çalışırken afetin izlerini silmek için çalışmalarda aralıksız devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da ilk günden bu yana sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirilen Vali Ayhan, ilçe ve köylerde hasar tespit çalışmalarını da yaparak vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Sivas İl Özel İdaresine bünyesinde 56 personel ve 37 iş makinası ile 84 Jandarma personeli de afet bölgesinde gece gündüz demeden mücadele ediyor.

"Çok üzücü bir tablo vardı"

Afet bölgesinde bulunan Vali Salih Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde büyük bir afet oldu ve bu afet sonrasından da genel bir planlama yapıldı. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Cuma akşamı yola çıktık ve Cumartesi günü sabah saatlerinde İnebolu mevkiinde Sivas ekibi olarak, Yozgat araçları, Elazığ ilimizin de araçlarıyla birlikte 3 ilin gücünü birleştirerek bu bölgedeki kontrolü ve yoğun ulaşım, içme suyu gibi çalışmalar bizim koordinemizle verildi. Tabi ilk günün durumuna baktığımız zaman şuan gerçekten iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Çok üzücü bir tablo vardı. Şuan çalışılan mevkii İnebolu Özlüce mevkii. Burada neredeyse bine yakın ev var. Burada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızın cesedine ulaşıldı. Bir evladımızınkini hala arama çalışmaları devam ediyor. Şuan işi hafiflettik. Yollar açıldı, sular verildi, elektrik hatları onarıldı. Şuan evlerin birinci katlarındaki balçıklar çamurlar alınıyor. Hayat normalleşiyor. Ama hakikaten çok büyük bir afet olduğunu söyleyebilirim. Rabbim bu tür afetlerden musibetlerden hepimizi muhafaza eylesin" dedi.

Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor
Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor
Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor
Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor

Salih Ayhan, Kastamonu, Sivas, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ayhan afet bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika


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