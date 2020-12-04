Vali Ayhan artık Sivaslı - Son Dakika

Sivas İl Genel Meclisi, Valilik görevinden önce de Sivas'ta uzun yıllar görev yapan ve aslen Bayburtlu olan Sivas Valisi Salih Ayhan'a fahri hemşerilik beratı verdi.

Sivas'ta uzun yıllar kaymakamlık, vali yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekterliği görevlerini yürüten Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Genel Meclisi tarafından fahri hemşeriliğe layık görüldü. İl Genel Meclisi Aralık ayı 4. birleşimine katılan Ayhan, fahri hemşerilik beratını İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ın elinden aldı.

Akkaş, Vali Salih Ayhan'a Sivas'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "İnsan yaptıklarıyla vardır, kalıcıdır. Altınyayla, Divriği, Şarkışla kaymakamlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve son olarak Sivas Valiliği görevinde şehrimize kalıcı hizmetleriniz oldu. Çıraklığınızda, kalfalığınızda ve ustalığınızda Sivas'ımızdaydınız. Özveri ve çalışkanlığınızdan dolayı İl Genel Meclisi adına size teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Salih Ayhan ise Akkaş ve meclis üyelerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, "Önemli olan gönüllere hizmet etmektir. Şahsıma gösterdiğiniz vefayı, kadirşinaslığı unutmak mümkün değil. Bu güzel hediyeyi en güzel şekilde muhafaza edeceğim. Sivas, kendine hizmet edeni asla unutmaz. Herkesin bu şehirde anıları var, bizim de uzun soluklu yürüyüşümüz oldu, bu yürüyüş Allah nasip ettiği sürece devam edecek. İnşallah canla başla bu şehrin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımız sürecek. Rabbim, birlik beraberlik içerisinde hizmetlerimizin devamını nasip etsin. Nezaketinizden dolayı teşekkür ederim. İnsan yaptıklarının toplamı kadardır. Dün olduğu gibi bu gün de yarın da Sivas'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi. - SİVAS