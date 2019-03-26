Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, Belediye Başkanı Aydın'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Vali Ayhan, Belediye Başkanı Aydın'a Veda Ziyaretinde Bulundu

13 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından görevini tamamlayacak olan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Ayhan, Belediye Başkanı Aydın'a Veda Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından görevini tamamlayacak olan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a veda ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Vali Salih Ayhan, Başkan Sami Aydın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için ziyaret ettiklerini söyledi.


Başkan Aydın'ı 12 yıldır tanıdığını belirten Vali Ayhan, "2 dönem beraber çalıştık. Geriye dönüp baktığımızda olumsuz bir anım hiç olmadı. Ben Sivas Valisi olarak başkanımı yürekten tebrik ediyorum. Hizmetlerinden dolayı Allah ondan razı olsun. Sivas'ta Sami Aydın denildiği zaman, Paşa Fabrikası, Aksu, kent meydanı ve daha birçok proje akla geliyor. Bunların hiç biri unutulmaz." dedi.


Başkan Aydın ise, temennilerden dolayı Vali Ayhan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:59 Kaynak: AA

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