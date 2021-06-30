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200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor

30.06.2021 12:07
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Sivas Belediyesinin projelendirdiği 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Belediyesinin projelendirdiği 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında başlatılan projeler tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşımdan altyapıya, park ve bahçelerden spor tesislerine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi aldı. İlk olarak Şeyh Şamil Spor Kompleksini inceleyen Başkan Bilgin ve Vali Ayhan bölgeye değer katacak proje alanında işçilerle sohbet etti. Ardından 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 800 adet nitelikli ağaçlandırma çalışmasının yapıldığı Necmettin Erbakan Bulvarında yürüyüş yapan ikili, burada incelemelerde bulundu.

Proje 4 Eylül'de tamamlanıyor

Başkan Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan, saatte bin 700 aracın geçiş yaptığı İstiklal Caddesi ve Abdulvahabi gazi caddesinin kesiştiği noktada yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak konforlu ulaşım imkanı sağlayacak Tapu Kavşağı altgeçit projesini de yerinde inceledi. Projenin 4 Eylül tarihinde tamamlanacağını bildirildi. Başkan Bilgin ve Vali Ayhan daha sonra Yenişehir'de 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen içerisinde kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 misafirhane, teknik servisler, idari birimler ile 9 yatak odası bulunan ve açık alanında ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanının inşa edileceği yeni itfaiye binası inşaatını gezdiler. İkili daha sonra Kızılırmak Projesi kolektör hattı projesi, Amatör Spor Kulüpleri ve Amatör evi, Yumurtape Bölge Parkı ile Perakende Sebze Halini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Herkese hitap eden projeler"

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu projelerin her biri gerek şehrin ekonomisine gerek turizmine gerek sosyal hayatına gerekse de sportif hayatına gencine yaşlısına bu şehirde yaşayan herkese hitap eden projeler. Projelerimizin maddi değerlerine baktığımız zaman 200 milyonun üzerinde 8 ayrı projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan bu çalışmaları gezerken heyecan duyduğumu itiraf etmek istiyorum. Projeler tamamlandığında Sivas'ımıza ve şehrimize değer katacak önemli yatırımlar. Bu projelerde emeği olan başta Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projeleri hep birlikte el birliği güç birliğiyle hayata geçireceğiz" dedi.

"İç turizmine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Bugün gezmiş olduğumuz 7 proje ve devam eden projeler ki önümüzdeki uygun bir vakitte inşallah diğerlerini de gezme imkanı buluruz. Tamamen şehrimizin ihtiyaçlarına insana dokunan insan merkezli ve hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak şehircilik anlayışıyla zaten Sivas'ımızın oturmuş olduğu bir şehircilik kültürü var. Bunu da daha ileriye götürecek ve önümüzdeki süreçte hızlı trenle birlikte bu şehirde oluşabilecek nüfus yoğunluğuna ve iç turizmine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ben bu noktada belediye plan proje ekibimize, fen işleri ekibimize ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve desteğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü her projenin bir maliyeti var. Bazı noktalarda esnafımızla, okullarımızla, kurumlarımızla ortak çalışıyoruz. Bu noktada hemşerilerimizin göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Şeyh Şamil, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor - Son Dakika


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