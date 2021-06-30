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Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: "Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" - Son Dakika

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: "Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

30.06.2021 18:55
Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması:

Sivas Valisi Salih Ayhan 2 Temmuz Madımak olayının 28. yılının anma etkinliği öncesi yaptığı açıklamada suistimal niyetinde olanlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan 2 Temmuz Madımak olayının 28. yılının anma etkinliği öncesi yaptığı açıklamada suistimal niyetinde olanlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

2 Temmuz 1993 Madımak olaylarının 28. yıl dönümü anma programı öncesi alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU ACI TÜM İNSANLIĞIN ORTAK ACISIDIR"

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Selçuklu devletimizin güzel Darül-alası, Osmanlı İmparatorluğumuzun eyalet merkezi, Cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı ve Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olan ilimizde bundan 28 yıl önce müessif bir olay oldu. 28 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı. Hamdolsun bütünleştirdi ve birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm insanlığın ortak acısıdır. Her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak, acımızın üzerine de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bir daha böyle bir müessif olayların olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağına da yürekten inanıyoruz. Bugün asayiş toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tedbir anlamında ne gerekiyorsa onları planlayacağız. Alınması gereken önlemleri alacağız. İl dışından gelen misafirlerimizi de en güzel şekilde Sivas'ımızın misafirperverliğini yansıtarak da uğrayacağız" dedi.

"ALINAN TEDBİRLER MİSAFİRLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN"

Vali Ayhan, "Aldığımız tüm tedbirlerin anma etkinliğine katılacak misafirlerin huzur ve güvenliği için olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. 27 yıldır bu anma etkinliği yapılıyor. Olumsuz bir olay olacağına ihtimal vermiyoruz. Bu işi suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu yılda herkesin sağ duyulu olması, konuşmaların özellikle provokatif olabilecek tavır ve davranışlara girmemesini temenni ediyorum. Geçen yıl pandemiden dolayı çok kısmi sembolik bir anma programı oldu. Bu sene bu kısıtlamayı kaldırdık. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(Volkan Kaplan - Demet Karakuş/ İHA)

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Salih Ayhan, Madımak, Asayiş, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: 'Suiistimal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz' - Son Dakika


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