Vali Ayhan'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, insanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

En kutsal görevi üstlenen annelerin sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren çocuklarımıza evde hem annelik hem öğretmenlik hem de sanatta, sporda, sosyal aktivitelerde rehber olan annelerimizi canı gönülden kutluyorum. Annelerimize bu zor günlerde daha fazla destek olmalıyız. Çocuklarına her koşulda kol kanat geren, sevgi ve şefkat dolu yürekleriyle onlara yol gösteren, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan, yaşamları boyunca çocuklarının en büyük destekçileri olan, sevgisi ve şefkati sonsuz annelerimiz, bizlerin en kıymetli hazineleridir."