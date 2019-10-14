Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan'dan "bayrak asma" çağrısı
Son Dakika Güncel Vali Ayhan'dan 'bayrak asma' çağrısı

Vali Ayhan'dan "bayrak asma" çağrısı

17 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması çağrısında bulundu.

Vali Ayhan'dan

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM'de temsilcileri olan bazı siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'na il bazında yapılacak desteklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, çağrılarına kayıtsız kalmayan il başkanlarına teşekkür ederek, "Vakit, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, şanlı bayrağımızın etrafında toplanma vaktidir. Vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine şanlı Türk bayrağımızı asmalarını istiyoruz. Sivas'ı bayraklarla donatalım, kırmızı beyaz renklerle tam destek mesajımızı vurgulayalım. Bayraklar, valiliğimizden ve belediyemizden temin edilebilecektir. Tarihte her dönem önemli bir merkez olan, cumhuriyetin temellerinin atıldığı sultan şehir Sivas, her daim devletinin ve kahraman ordusunun yanında olmuştur. Şimdi de askerine, devletine hem duasıyla hem de bayraklarla destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi parti il başkanları ise Barış Pınarı Harekatı'nın partiler üstü olduğunu vurgulayarak, bu milli davada her türlü desteğe hazır olduklarını belirttiler.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ile İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Koç katıldı. CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel ise il dışında olması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Barış Pınarı Harekatı, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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