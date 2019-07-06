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Vali Ayhan'dan bıçak ustalarına ziyaret

36 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas bıçağını yaşatan zanaatkarları ziyaret etti.

Vali Ayhan'dan bıçak ustalarına ziyaret, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas bıçağını yaşatan zanaatkarları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eski Buğday Pazarı'ndaki bıçak ustalarını ziyaret eden Ayhan, "Sivas bıçağı daha iyi noktalara gelecek. Bunun bir çalışmasını yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sivas'ın yıllar boyu kılıç yapımının önemli merkezleri arasında yer aldığını, bu şanını bıçağa bıraktığını aktaran Ayhan, 'El Sanatlarını Geliştirme Projesi' ve el sanatları çarşısının da yapılacağını müjdeledi.
Öncelikle bıçakçı esnafının daha güzel şartlarda üretim yapmasını sağlayacaklarını belirten Ayhan, Tarihi Aygır Depoları'nın restorasyonunun ardından yöresel lezzetlerin ve el sanatlarının tanıtımına yönelik nokta da oluşturacağını kaydetti.
Sivas bıçağının coğrafi işaretinin alınmasının da sevindirici olduğunu vurgulayan Ayhan, "İlimizin bu nadide sanatının ağızları 'namlu' denilen çelikten, sapları ise boynuzdan yapılıyor. Diğerlerine göre daha özgün özellikli olan bu sanatı yaşatan siz değerli zanaatkarları kutluyorum." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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