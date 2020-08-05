Vali Ayhan'dan ev hanımları ve emeklilere Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ev hanımları ve emeklilerde daha çok görüldüğüne dikkati çekerek, bu kişilere virüse karşı daha duyarlı olma çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Salgın Denetim Merkezi'nin oluşturulması amacıyla Vali Ayhan başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katımıyla toplantı yapıldı.

Ayhan, salgının son günlerde artış göstermesi nedeniyle Sivas genelinde salgınla daha etkin mücadele etmek için yeni adımlar attıklarını belirtti.

Alınan kararları açıklayan Ayhan, "İlgili bakanlıkların talimatıyla İl Salgın Denetim Merkezi ile Filyasyon Takip Merkezi kurulması kararı aldık. Bu iki merkez, yeni süreçte daha etkin bir yönetim anlayışına sahip olacak. İl Salgın Denetim Merkezi, merkezde vali yardımcıları, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında yürütülecek." ifadelerini kullandı.

Ayhan, salgını azaltmak için özel ekip oluşturulacağını, vakanın çıkış kaynaklarına hızlı şekilde müdahale edileceğini ve yayılımı azaltmak için bu çalışmanın gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın yoğun mesaisi, kurumlarımızın koordinesi ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreçten başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum. Salgın süreci haziran ayı sonuna kadar iyi seviyede gitti. Daha sonra farklı illerden ve yurt dışından gelenlerle nüfus giderek arttı. Bu nedenle de vaka sayısında artış görüldü. İl genelinde denetimleri artırmaya karar verdik. İş yerleri ve sokaklarda maske kullanımı konusunda tedbirleri artırdık. Açılışlar, toplu programlar kesinlikle yasak. Düğünleri de denetleyeceğiz, taziyelerin de steril olması yönünde vatandaşlarımıza uyarılar yapılacak. Denetimler bugün itibariyle fiilen sahada başlayacak."

Salgın döneminde vakaya yakalananların çoğunluğunun ev hanımları ve emekliler olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Bu süreçte virüs bulaşan ev hanımı ve emekli vatandaşlarımızın oranı yüzde 50. Ev hanımları ve emekli vatandaşlarımız daha hassas davranarak lütfen evlerinde kalsınlar. Çok fazla kalabalık ortamlarda bir araya gelmesinler." uyarısında bulundu.