Vali Ayhan'dan İHA'ya ziyaret
1 saat önce
Sivas Valisi Salih Ayhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
Valisi Salih Ayhan
, İhlas Haber Ajansı
(İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Salih Ayhan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Göktürk Fırat
ve İHA muhabirleri ile sohbet etti. İHA'nın Sivas bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi alan Ayhan, çalışanlara başarılar diledi. Ayhan ziyareti sırasında Sivas'ta devam eden, planlanan ve tamamlanan kamu yatırımları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS
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