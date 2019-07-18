Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan'dan İHA'ya ziyaret
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Vali Ayhan'dan İHA'ya ziyaret

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ayhan'dan İHA'ya ziyaret, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve İHA muhabirleri ile sohbet etti. İHA'nın Sivas bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi alan Ayhan, çalışanlara başarılar diledi. Ayhan ziyareti sırasında Sivas'ta devam eden, planlanan ve tamamlanan kamu yatırımları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı, Salih Ayhan, Göktürk, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
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