Vali Ayhan'dan Milletvekili Adan'a çift başlı kartal tablosu - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, makamında ağırladığı MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'a, çift başlı kartal ve hayat ağacı kabartması motifleri bulunan tablo ile Sivas Kongresi'ni anlatan bir kitap hediye etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 101 yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a geldi. Adan, Sivas Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Adan daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan ile görüştü. Vali Ayhan, Adan'a çift başlı kartal ve hayat ağacı kabartması motifleri bulunan tablo ile Sivas Kongresi'ni anlatan bir kitap hediye etti. Adan, Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye devletinin kuruluşunun temellerinin atıldığı Sivas'ta olmak büyük heyecan veriyor" şeklinde konuştu. - SİVAS