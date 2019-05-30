Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan'dan şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Ayhan'dan şehit ailesine ziyaret

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik'in Hafik ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Ayhan'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik'in Hafik ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Programlara katılmak üzere geldiği ilçede şehidin evini ziyaret eden Ayhan, şehit babası Murat Çelik ve şehit annesi Arife Çelik ile bir süre görüştü. Şehide Allah'tan rahmet dileyen Ayhan, "Canlarıyla, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize minnet borçluyuz." dedi.
Hafik Kaymakamlığını da ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Rahmi Bulut'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu da ziyaret eden Ayhan, görevinin hayırlı olmasını diledi. Belediye olarak ilçede yaptıkları çalışmaları anlatan Çuhadaroğlu, Ayhan'a rölyef tablo hediye etti.
Daha sonra yapımı süren spor salonunda incelemelerde bulunan Ayhan, Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Hayatının bir bölümünün yatılı okulda geçirdiğini anlatan Ayhan, "Bir süre yatılı okulda okudum. Yatılı okul öğrencisi olmak, yatılı okul öğretmeni olmak ayrı bir duygudur." diye konuştu.
Vali Salih Ayhan, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Diyarbakır, Salih Ayhan, Hafik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatan nöbetini oruçlu yerine getiren Mehmetçik üs bölgesinde oruç açıyor Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan'dan şehit ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]