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Vali Ayhan'dan YHT inşaatına inceleme

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi çalışmalarını inceledi.

Vali Ayhan'dan YHT inşaatına inceleme, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yıldızeli ilçesi güzergahında devam eden yüksek hızlı tren alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.


Yüksek hızlı tren projesinin alt ve üst yapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Ayhan, "Sivas, Cumhuriyet tarihinde önemli hizmetler aldı. Kamu yatırımları anlamında şehrimiz, ülke genelinde en çok hizmeti alan illerin başında geliyor. Bunlardan biri de yüksek hızlı tren projesidir. Bu prestij projenin nihai aşamasını heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Bilgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Ulaştırma Bakanlığının yoğun çalışmaları ile yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldığını aktararak, "Sivas, güzel hizmetler almaya devam ediyor. Bize düşen görev de Sivas'ı yüksek hızlı trene en güzel şekilde hazırlamak." açıklamasında bulundu.

Yüksek Hızlı Tren, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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