Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, Gazetecilerle 100 Gününü Değerlendirdi

Vali Ayhan, Gazetecilerle 100 Gününü Değerlendirdi

49 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, "100 Günde Basınla Yüz Yüze" program kapsamında kentte görev yapan medya temsilcileri ve muhabirlerle bir araya gelerek, geride kalan 100 günü değerlendirdi.

Vali Ayhan, Gazetecilerle 100 Gününü Değerlendirdi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, "100 Günde Basınla Yüz Yüze" program kapsamında kentte görev yapan medya temsilcileri ve muhabirlerle bir araya gelerek, geride kalan 100 günü değerlendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen evinde gerçekleştirilen programda, Sivas'ta devam eden çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırıldı ve basın mensuplarından öneriler alındı.

Soru-cevap şeklinde devam eden programda, milli eğitim yatırımları, yeni üniversitenin kurulma çalışmaları, gençlik spor hizmetleri, tarım hayvancılık projeleri, sağlık yatırımları, tarihi eser restorasyonları, kültür turizm gibi konular görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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