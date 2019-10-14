Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan: "Geleceğin kayakçıları yetişiyor"
Son Dakika Spor Vali Ayhan: 'Geleceğin kayakçıları yetişiyor'

Vali Ayhan: "Geleceğin kayakçıları yetişiyor"

1 saat önce

Kış sezonu öncesinde Sivas Gençlikspor Kayak takımı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Vali Ayhan:

Kış sezonu öncesinde Sivas Gençlikspor Kayak takımı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.


Aralıksız bir şekilde eğitim alan kursiyerleri, Kış Sporları Eğitim Merkezinde ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Sporculara yeni sezon öncesi başarılar dileyen Ayhan; "Yaz boyunca hafta içi ve hafta sonu kayak yapan çocuklarımız sabırsızlıkla kışı bekliyor. Geleceğin kayakçılarını burada yetiştiriyoruz. Çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kış sezonu öncesinde sporcularımıza başarılar diliyorum. Sivas'tan çok iyi kayakçılar çıkacak" dedi.


Daha sonra Vali Salih Ayhan, sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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