Vali Ayhan gençleri yaz kurslarına davet etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, gençlere çağrıda bulunarak yaz kurslarına katılmalarını istedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılış programına katılarak tüm Şanlıurfa gençliğini kurslara davet etti. Göreve geldiği ilk günden bu yana gençlere olan hassasiyetini her platformda dile getiren Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılış programına katıldı. Program çerçevesinde Karaköprü ilçesinde yer alan Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Vali Ayhan, kurs salonlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gençlerin sporun her alanı ile buluşması için benzer çalışmaların birebir takipçisi olmayı sürdüreceğini söyleyen Vali Ayhan, eğitim çalışmalarını dinleyerek, gençlere eşlik etti. Ardından bir değerlendirme yaparak Şanlıurfa'daki genç potansiyelin farkında olduklarını belirten Vali Ayhan, "Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, geleceğe sporla hazırlamak için biz hazırız, tesislerimiz hazır. Nitelikli spor alt yapımızla tüm branşlarda bu yaz çok hareketli geçecek. Tüm gençlerimizi merkezlerimize davet ediyorum. Ailelerimizin de bu konuda hassasiyet göstermelerini ve çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerine destekte bulunmaya bekliyoruz" dedi.

Programa Vali Ayhan'ın yanı sıra, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ve aileler katıldı. - ŞANLIURFA