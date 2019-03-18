Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Gençlerle Buluştu

Vali Ayhan Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ile 'Gençlik Sohbetleri'de bir araya geldi.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ile 'Gençlik Sohbetleri'de bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin Sivas'a dair fikirlerini almak ve şehir kültürü hakkında düşünlerini paylaşmak amacıyla düzenlenen söyleşi, Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Gençlik Sohbetleri ile öğrencilere hem şehri hem de şehrin mekanlarını anlatmayı amaçladıklarını belirten Ayhan, "Gençlerle bir araya gelmek, en anlamlı programlarımızdan biri. Gençlerimizin ufukları çok geniş maşallah. Sizlerden hem yönetim tarzımıza aksettirdiğimiz hem de şehrin birçok alanına yönelik çok önemsediğim fikirler alıyorum. Gelecek sizlerle gelecek." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın, ruhu olan nadir şehirler arasında yer aldığını aktaran Ayhan, "Bu ruhu hissettiğinizde Sivas'a dair bambaşka bir pencere açılacaktır. Aşık Veysel'i, Pir Sultan Abdal'ı, Şemsi Sivasi'yi, Nuri Demirağ'ı, Buruciye'yi, Gökmedrese'yi, Divriği'yi görmeden, anlamadan gitmeyin." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:45 Kaynak: AA

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