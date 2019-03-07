Vali Ayhan, Gürün İlçesini Ziyaret Etti

Vali Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Gürün'de temaslarda bulundu.

Vali Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Gürün'de temaslarda bulundu.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürün Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ayhan, Kaymakam Reşit Özer Özdemir'den devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Doğası ve tarımsal zenginliği ile dikkat çeken ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, son yıllarda Gürün'de birçok yatırımın hayata geçtiğini söyledi.



Vali Ayhan, daha sonra Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret ederek, ilçe merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerel yönetimlerin başta altyapı olmak üzere tüm hizmetlerini önemsediklerini vurgulayan Ayhan, valilik olarak tüm belediyelerin yanında olduklarını ifade etti.



Ziyaretlerini Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sürdüren Ayhan, güvenlik güçleri ile bir araya geldi. İlçenin asayişi ve güvenliği konularında bilgi alan ve denetleme defterini imzalayan Vali Ayhan, göreve yeni başlayan çarşı ve mahalle bekçilerine de başarı diledi.





Daha sonra Gürün Karayar Mahallesinde yapımı tamamlanan 7 dairelik öğretmen lojmanında da incelemelerde bulunan Vali Ayhan, ilçeye ilk kez öğretmen lojmanı yapıldığını ifade ederek, Gürün'e kazandırılan hizmetlerden dolayı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a teşekkür etti.





Vali Ayhan'a ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekterleri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç eşlik etti.

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