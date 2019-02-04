Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi

Vali Ayhan, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi

14 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, sebze hali esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Vali Ayhan, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, sebze hali esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Her fırsatta halkın arasına giren, esnafı dinleyen ve toplumun her kesiminin taleplerini bire bir istişare eden Valimiz Salih Ayhan, pazar mesaisini hal esnafına ayırdı. SESOB Başkanı Beşir Köksal'ında eşlik ettiği ziyaretlerde;

Vali Ayhan, "Devlet varsa millet için var, sizlerin birlikteliği ve mutluluğu için var. Nasıl ki bir canlının yaşaması için kalbinin atmasına ihtiyacı vardır. Devletin yaşaması içinde milletimizin birlikteliğine, mutluluğuna, huzuruna ve esnafımızın kazancına ihtiyacı vardır. Sivas'ta herkesin evine huzurlu gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından ve fiyatlar açısından makbul olduğunu vurgulayan Ayhan, "Hal esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Bir kez daha gördük ki bu şehrin insanının gönlü çok yüce, rabbim hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin." şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:02 Kaynak: İHA

Beşir Köksal, Sivas, Salih Ayhan, Güncel
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