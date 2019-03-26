Vali Ayhan Kamu Yatırımlarını İnceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden bazı kamu yatırımlarında incelemede bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden bazı kamu yatırımlarında incelemede bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas Valiliği Ek Hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnşaat çalışmalarının sona ermesinin ardından, valilik bünyesinde bulunan birimlerin burada hizmet vereceğini belirten Ayhan, vatandaşa daha kaliteli ve daha çabuk hizmet verileceğini ifade etti.



Hem mimari anlamda, hem de tüm birimlerin bir araya gelmesi açısından bu projenin Sivas'ın en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Ayhan, "Binada kartlı geçiş sistemi, iklimlendirme, havalandırma, yangın algılama, alarm, güvenlik, aydınlatma ve akıllı asansörler bulunacak." ifadelerini kullandı.



Vali Ayhan, daha sonra 16 derslikli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Olgunlaşma Enstitüsü ve Öğretmenevi inşaatlarını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kamu binalarının yapılmasında emeği geçen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a, Sivas milletvekillerine, projeyi yürüten kurum ve kuruluşlar ile yüklenici firmaya teşekkür eden Ayhan, Sivas'ın kamu yatırımlarında Türkiye'de 6. sırada bulunduğunu belirtti.



Ayhan'an incelemeleri sırasında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Kaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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