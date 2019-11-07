Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi

Kaymakamlar Toplantısı ile Sivas İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.



İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, sunum yaptı.

Toplantıda güvenlik ve asayiş konularında dikkat edilmesi gereken hususlar ile merkez üyelerince koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.



Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve estetiğe uygun olmayan tüm metruk binaların mevzuat çerçevesinde yıkılacağını belirtti.

Trafik güvenliği konusunda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerini çok önemsediklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Trafik düzenleme ve güvenliği konusunda ilgililer gereken tedbirleri alacaklar. Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanımına müsaade edilmeyecek." ifadelerini kullandı.