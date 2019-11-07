Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi

Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi

6 saat önce

Kaymakamlar Toplantısı ile Sivas İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi, System.String[]

Kaymakamlar Toplantısı ile Sivas İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.


İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, sunum yaptı.

Toplantıda güvenlik ve asayiş konularında dikkat edilmesi gereken hususlar ile merkez üyelerince koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.


Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve estetiğe uygun olmayan tüm metruk binaların mevzuat çerçevesinde yıkılacağını belirtti.

Trafik güvenliği konusunda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerini çok önemsediklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Trafik düzenleme ve güvenliği konusunda ilgililer gereken tedbirleri alacaklar. Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanımına müsaade edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Salih Ayhan, Aydoğan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]