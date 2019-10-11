Vali Ayhan, kilitli parke taşı üretim tesisini inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi'nde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile tesisi gezen, üretim kapasitesi ve mevcut durumu hakkında bilgi alan Ayhan, 2011 yılında kurulan tesisin 2019 yılı itibariyle yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare kilitli parke taşı ürettiğini belirtti.

Sivas'ın geniş bir coğrafyasının olduğunu aktaran Ayhan, "Bu kapasiteyi karşılamak, bunu üretmek ve köylerimizde bu işlemleri gerçekleştirmek kolay değil. 2011 yılından itibaren hummalı bir çalışmayla Sivas İl Özel İdaresi alt yapısını çok iyi seviyeye getirdi. Bundan sonra bu arzumuz, heyecanımız ve isteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Parke üretim tesisinin zor şartlar altında kurulduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bugün baktığımızda üretim kabiliyetiyle, kapasitesiyle, kalitesiyle köylerimizin ihtiyacını gideriyor. 886 köyümüzün köy içi kilitli parke yapımını tamamlamış durumdayız. Bu oran toplam köy sayımızın yüzde 72'sine denk geliyor. Nüfusa oranla baktığımızda ise 160 bin 129 olan kırsal nüfusumuzun 132 bin 378'ine yani yüzde 83'üne bu hizmeti ulaştırmış durumdayız. Köylerimize toplam 6 milyon 724 bin 507 metrekare parke taşı döşendi ve bunun yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekaresini tesislerimizde ürettik. Bundan sonra da mevcudu daha ileriye götürerek, parke taşı olmayan köylerimizde alt yapı çalışmalarını bitirdikten sonra kilitli parke taşı işini gerçekleştireceğiz."