Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, Komandolar ile Yemek Yedi

Vali Ayhan, Komandolar ile Yemek Yedi

27 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte karavanadan yemek yedi.

Vali Ayhan, Komandolar ile Yemek Yedi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte karavanadan yemek yedi.

İlk olarak askerleri selamlayan Valimiz Salih Ayhan, daha sonra şeref defterini imzaladı. Ayhan, ardından komutanlığın yemekhanesinde Mehmetçiklerle birlikte masaya oturdu. Yemek duasının ardından hep birlikte yemek yenildi.

Masasında bulunan askerlerle sohbet eden Ayhan, askerlerin ülkenin teminatı olduğunu belirterek, "Sizleri burada gördükçe insanın içi rahatlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu ülke sevginiz yüreğinizden hiç sönmesin. Bu üniformayı giyenin yüreği çok farklıdır. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Vatan sevginiz hep daim olsun. Biz huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu sizlerin sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Komando, Sivas, Salih Ayhan, Güncel
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