Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Komandolarla Karavanadan Yemek Yedi

Vali Ayhan Komandolarla Karavanadan Yemek Yedi

28 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.

Vali Ayhan Komandolarla Karavanadan Yemek Yedi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak askerleri selamlayan Ayhan, daha sonra şeref defterini imzaladı. Ayhan, ardından komutanlığın yemekhanesinde Mehmetçiklerle masaya oturdu.

Masasında bulunan askerlerle sohbet eden Ayhan, askerlerin ülkemizin teminatı olduğunu belirterek, "Sizleri burada gördükçe insanın içi rahatlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu ülke sevginiz yüreğinizden hiç sönmesin. Bu üniformayı giyenin yüreği çok farklıdır. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Vatan sevginiz hep daim olsun. Biz huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu, sizlerin sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: AA

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