Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan kurum müdürleri ile bir araya geldi
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Vali Ayhan kurum müdürleri ile bir araya geldi

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ve birimlerin yetkilileriyle bir araya geldi.

Vali Ayhan kurum müdürleri ile bir araya geldi, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ve birimlerin yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilik ek binada gerçekleştirilen toplantıda söz alan kurum müdürleri ve birim sorumluları çalışmaları hakkında Vali Salih Ayhan'a bilgi verdi.
Vali Ayhan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazların kaldırılmasını istedi.
Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı'ya da dikkat çeken Ayhan, "O kapıdan giren herkesin mutlaka devletinden bir beklentisi var. Belki tüm talepleri karşılamak mümkün olmayabilir ama mutlu ayrılmalarına, devletlerinden bekledikleri umudu taze tutmaya vesile olalım. Dua almayı ihmal etmeyelim." dedi.

Okulların güvenliği konusunda da bakanlığın önemli projeler geliştirdiğini ifade eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"İl Göç Müdürlüğüne çok önemli işler düşüyor. Suça karışmış yabancı ülke vatandaşlarına müsamaha gösterilmeyecek ancak bizlere sığınan, ülkemizin gücüne güvenen ve toplumun yapısına adapte olan misafirlerimize devletimizin sıcak yüzünü gösterelim. Sürekli dinamik olun, sorumluluklarınızın ve Bakanlığımızın imkanlarının farkına varın ve topluma bu bilinci verin. Bir şeyler üretin. Disiplinden asla taviz vermeyin. Personele eğitim verin, kendinizi yenileyin. Vatandaş odaklı üreten kurum olmaktan hiç bir zaman taviz vermeyin."
Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan ile askeri yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.
Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:32 Kaynak: AA
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