Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresine ait yeni yapılan Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ayhan ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, 75 bin metrekare alanda yapımı devam eden İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunarak İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın'dan bilgi aldı.

Yapımı devam eden tesislerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Yeni projemiz günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmetlerini çok rahat bir şekilde yapabilecek. Mevcut yer 25 bin metrekare iken burası 75 bin metrekare bir alana sahip. İl Özel İdaremizin gücüne güç katacak, hareket kabiliyetini artıracak ve diğer kurumsal performanslarını üst seviyeye çıkartacak. Mevcut yerimizde binanın yıpranmış olması, ihtiyaçlara cevap verememesi, şehrin ortasında kalması ve araç trafiği bakımından da şehrin kenarına çıkarılması bir ihtiyaç oldu. Buna yönelik kurumumuz güçlü bir aksiyon aldı ve şu anda projeyi gerçekleştiriyor. İnşallah 2022 yılında il genel meclisimizin alacağı karar ile araç parkımızı daha da güçlendireceğiz. Vatandaşımıza daha nezih bir ortamda daha nitelikli araçlarla ve genç araç parkı ile hizmet vermek istiyoruz."

Sivas'ın geniş bir coğrafya sahip olduğunun altını çizen Ayhan, 2021 yılını verimli geçirdiklerini sözlerine ekledi.