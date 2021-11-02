Üye Girişi
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti

02.11.2021 15:05
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresine ait yeni yapılan Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresine ait yeni yapılan Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ayhan ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, 75 bin metrekare alanda yapımı devam eden İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunarak İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın'dan bilgi aldı.

Yapımı devam eden tesislerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Yeni projemiz günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmetlerini çok rahat bir şekilde yapabilecek. Mevcut yer 25 bin metrekare iken burası 75 bin metrekare bir alana sahip. İl Özel İdaremizin gücüne güç katacak, hareket kabiliyetini artıracak ve diğer kurumsal performanslarını üst seviyeye çıkartacak. Mevcut yerimizde binanın yıpranmış olması, ihtiyaçlara cevap verememesi, şehrin ortasında kalması ve araç trafiği bakımından da şehrin kenarına çıkarılması bir ihtiyaç oldu. Buna yönelik kurumumuz güçlü bir aksiyon aldı ve şu anda projeyi gerçekleştiriyor. İnşallah 2022 yılında il genel meclisimizin alacağı karar ile araç parkımızı daha da güçlendireceğiz. Vatandaşımıza daha nezih bir ortamda daha nitelikli araçlarla ve genç araç parkı ile hizmet vermek istiyoruz."

Sivas'ın geniş bir coğrafya sahip olduğunun altını çizen Ayhan, 2021 yılını verimli geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti
Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti

Meclis Başkanı, Salih Ayhan, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı 15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor 15:02 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:18 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay         
15:31
Yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu! Bir haftadır kayıptı Yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu! Bir haftadır kayıptı         
15:25
Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu         
15:19
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!         
15:04
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!         
14:54
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ayhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement