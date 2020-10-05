- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır. - Son Dakika

- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.

Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.

Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.

Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi açılacağı günü bekliyor

SİVAS - Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi açılacağı günü bekliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan Meraküm Kangal Köpeği Üretim Merkezi çalışmalarını yerinde takip etti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 'Cazibe Destekleme Programı' kapsamında destek alan proje, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkiindeki alanda, yine idareye ait olan Kangal Köpeği üretim çiftliğinin ve eklentilerinin de kısmı olarak yıkılması, modernizasyonu ile hayata geçecek.

Burada açıklamada bulunan Vali Salih Ayhan, Dünyaca bilinen Kangal köpeğinin kamu otoritesinde korunması ve takip edilmesi gerektiğini belirterek "Dün dünya hayvan hakları koruma günüydü. Aynı nefesi aldığımız, aynı ortamı paylaştığımız hayvanlar için iyi bir ortam sağlamış arkadaşlarımız. Hem insani hem de bizim marka değerimizi arttırmak için güzel bir proje yürütmekteyiz. Bu projemizin temel mantığı Sivas'ın geleneksel hayvanı olan Kangal köpeğimizi ıslah etmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bütün Kangal köpeği çiftlikleri açısından da örnek ve rol model olacak bir çiftlik kuruyoruz. Buradaki temel mantık ilimize gelecek olan turistlerin ve bu konuda hayvan severlerimizin nezih bir ortamda Kangal köpeği nasıl korunuyor, üretimler nasıl yapılmakta, ıslahları nasıl yapılmakta ve pazarlama tekniklerinin nasıl olduğunu görecekler. Bu alanda hem üretim iyi olacak, müze olacak, kafeterya olacak, gezinti yerleri olacak. Doğal bir ortam sağlamak amacı açısından da Kangal Ak Karaman Koyunuyla birlikte bir alan oluşturuyoruz. Kangal köpeği dünyaca bilinen bir markadır ve bu markanın da bir kamu otoritesinde korunması, takip edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda hoş olmayan ve bizim kontrolümüz dışında da yapılan olumsuzluklara da müdahale etmiş olacağız" dedi.

"Kangal Köpeği bir dünya markasıdır"

Kangal Köpeğinin bir dünya markası olduğunu belirten Ayhan "2 ay içerisinde ana çalışmamız bitmiş olacak. İnşallah 2021'in Mart veya Nisan ayında da tamamen yeşilliğiyle, doğasıyla Kangal köpeklerimizin sesleriyle, koyunlarımızın sesleriyle çok harika bir ortam olmuş olacak. Maksadımız bu bölgeye uygun Kangal köpeğimizi nitelikli ellerde, kurumsal bir şekilde muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Biliyorsunuz son zamanlarda Kangal Köpeğimiz ile Aksaray Malaklısı arasında güzel tatlıda bir rekabet oldu. O da bizim değerimiz ama Kangal köpeği bir dünya markası bu da bizim değerimiz. Her bölge kendi değerini koruyarak gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir. Bu konuda arkadaşlar projeyi içten bir şekilde sahiplendiler firma güzel bir çalışma yapmaktadır. Sanayi bakanlığımız ve Sanayi bakanımız proje özel önem vermektedir. Bu sadece Sivas'ın değil Türkiye'nin ve dünya markası kangalımızın güvenli ellerde, güvenli bir şekilde kurumsal bir yapıyla çağa uygun bir yöntemle bütün çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize güzel bir teşhir alan oluşturacak. Sivas'ımızı turizm açısından önemli bir yere taşıyacak bir proje olacak" diye konuştu.

- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.
- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.
- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.
- Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır. - Son Dakika

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