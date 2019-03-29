Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Muhtarlara Bir Araya Geldi

Vali Ayhan Muhtarlara Bir Araya Geldi

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Yerel seçimlerde muhtarlara sağduyu çağrısında bulunan Ayhan, "İlerleyen dönemlerde birbirinizin yüzüne bakamayacağı bir söz, bir eylemde kimse bulunmasın. Her şey geçici. Anlık reaksiyonlara ve çevresel tahriklere kapılmayalım, sağduyulu olalım. Seçimi güzel bir şekilde bitirelim. Buradan tüm muhtarlarımıza ve adaylarımıza sesleniyorum, lütfen birbirinizi üzmeyin, iyi geçinin, her şey geçici. Ağız tadı ve gönül hoşluğuyla bu süreci atlatalım." dedi.


Sivas'ta seçim sürecinin şu ana kadar sorunsuz ilerlediğini aktaran Ayhan, "Kayıtlarımıza geçen hiçbir vukuat ve olumsuzluk olmadı. Seçimler çok medeni ve centilmen şekilde yürüdü. Pazar günü de inşallah güzel bir sınav vereceğiz. Milletin iradesine saygı göstereceğiz. Seçimlerin ardından seçilen adayları tebrik edeceğiz. Seçimlerde tüm adaylara başarılar diliyorum. 31 Mart seçimleri ülkemize ve ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.


Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise Vali Ayhan'ın Sivas'a geldiği günden beri sık sık muhtarlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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