Vali Ayhan, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Sivas Valisi Salih Ayhan okullarda görev yapan okul aile birliği başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan okullarda görev yapan okul aile birliği başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve okul aile birliği başkanlarının talep ve önerilerinin alındığı toplantı, Vali Salih Ayhan Başkanlığında yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı'nın da katıldığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü.



Vali Ayhan, eğitimin en önemli ayaklarından birinin veliler olduğunu ifade ederek, okul aile birlikleri ile güçlü bir iletişim kurmak istediklerini söyledi. Okul müdürlerinin veliler ile iletişimlerinin iyi bir seviyede olması gerektiğini ifade eden Ayhan, okul müdürü, öğretmen ve veli portföyü dikkate alındığında veli eksikliğinin eğitimde ciddi sıkıntı yarattığına dikkat çekti.



Okullarda yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerin dersliklerde geçirdikleri zaman dilimin yüzde 8 olduğunu, geri kalan kısmının ise farklı alanlarda geçtiğine vurgu yapan Ayhan,"Bütün sorunlarımızı yüze 8'lik zaman dilimine atarsak o zaman bir eksiklik olduğu ortaya çıkmaktadır. Sorunları sadece okulda geçen zaman dilimine sığdırmamak lazım. Veliler, sorumluluk almalı, dertlenmeli. Anne-babalar, okulda yaşanan sorunları tespit ederek, öğrencileri kontrol edip, takip etmesi gerekiyor. Okul farklı format, öğrenci ayrı bir format, ev farklı format olursa öğrencilerimiz arada kalıyor. Dolayısıyla okul aile birliği başkanlarımız, işin çok daha önemli tarafında yer almaktadır." dedi.



Okulların en büyük destekçisinin okul aile birliği başkanları ve veliler olması gerektiğini dile getiren Ayhan,"Eğitimde bir şey vermeden almak mümkün değil. Fedakarlık yapmak zorundayız. Çünkü her şeyi devletten bekleme anlayışı asla doğru değil." diye konuştu.



Türkiye genelinde 66 bin okul bulunduğuna, Sivas'ın da fiziki ve teknoloji anlamında en iyi illerden biri olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Okullarımız son derece güzel, teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte okul aile birliklerimiz, okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitimin içinde yer alacaklar. Bu ihtiyaç sadece materyal anlamında değil, içerik ve sinerjide önemli. Bakanlığımızın destekleri ile eğitim metoduna uygun bir şekilde yeni atölyeler kuruyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel alana yönlendirmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Sivas 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde eğitimde ilk 10'na girecek. Ancak veli işbirliği olmadan bu başarıya ulaşamayız." ifadelerini kullandı.



"Okullar arasındaki nitelik farkını azaltacağız"



Okullar arasında nitelik farkını azaltmak için ölçme-değerlendirme performans takip sistemi oluşturacaklarını anlatan Ayhan,"En avantajlı okul ile yetersizliği bulunan okullar arasındaki farkı kapatmaya çalışacağız. Bu noktada çevredeki okullara ağırlık vereceğiz, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerini artıracağız ve okul müdürleri seçimine de önem vereceğiz. Okul müdürlerimizin okul eri gibi görev yapmasını arzu ediyoruz. Okul kalitesi, okul müdürünün becerisi ve vizyonu ile ortaya çıkmaktadır." şeklinde konuştu. - SİVAS

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