Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Okulları Ziyaret Etti

Vali Ayhan Okulları Ziyaret Etti

9 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Ayhan Okulları Ziyaret Etti, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Sivas'ın eğitim alanında fiziki ve teknoloji olarak iyi bir noktada olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Okullarımıza güzel bir içerik, iyi bir misyon yükleyeceğiz. Bizler bir takımız. Ortak gayemiz ve ulaşmak istediğimiz hedef aynı olmalı. Çocuklara dokunmalı, onları hissetmeliyiz. Onları da bu hedefe kilitlemeliyiz. Çünkü bu ülkenin değişimi onlarla olacak. Sivas'ta hedeflerimize 3 yıl içerisinde ulaşıp, ülke genelinde ilk 10'a girme hayalim var. Bu hayal sizlerle olacak. Okullarımızı destekleyeceğiz, öğretmenlerimizin yanında olacağız. Eğitime önem veriyoruz, uğramadığımız, adım atmadığımız, görüşmediğimiz öğretmenimiz, başını okşamadığımız öğrencimiz kalmayacak. Bu ziyaretler denetim olarak görülmesin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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