Vali Ayhan: Sivas'ta kısıtlama getirecek rakamlar yok - Son Dakika

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 vakalarının kontrol altında olduğunu belirterek, " Sivas'taki rakamlar sürdürülebilir rakamlardır. Kaygılandıracak, infial yaratacak, kısıtlamalar getirecek rakamlar yoktur" dedi.

Sivas'ta, okulların açılmasına kısa süre kala sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarına farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmelerini sağlamak için 'Okulları Güvenle Açacağız' etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin katılmadığı etkinlikte, müze bahçesindeki merdivenlerde öğrencilerin fotoğraflarının sosyal mesafeli yer alması dikkat çekti. Program kapsamında İnönü Bulvarı'nda broşür dağıtılırken, kaldırıma da maske, sosyal mesafe ve temizlik ile ilgili yazılar yazıldı.