Vali Ayhan, solan bayrağı elleri ile değişti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan Covid-19 denetimleri sırasında karşılaştığı solmuş Türk bayrağını kendi elleri ile yenisi ile değiştirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Taksi duraklarını ziyaret eden Ayhan, taksici esnafından tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Ayhan ziyaret ettiği bir duraktan çıktığı sırada girişe asılmış solmuş Türk bayrağını fark etti. "Bayrak bu kadar bakımsız" olmaz diyerek sitemini dile getiren Vali, aracından yeni bir Türk bayrağı getirilmesini istedi. Solmuş bayrağı kendi elleriyle yerinden alarak yerine yeni bayrağı taktı. Solmuş bayrağı ise muhafaza edilmek üzere korumalarına teslim etti. - SİVAS