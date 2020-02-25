Vali Ayhan, şubat ayı muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Şubat Ayı Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Sivas Valiliği Ek Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün çeşitli konularda bilgilendirmesi ve sunumlarıyla başladı.



Vali Salih Ayhan, büyük devlet olma vizyonunun en başta yerelde başladığını söyledi.



Gücün bilgiyle geldiğini belirten Ayhan, "Muhtarlık müessesinin kimlikli, kültürlü, bilgili ve birikimli olması noktasında, bu tür bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.



Muhtarlardan vatandaş odaklı çalışmasını isteyen Ayhan, "Muhtarlara düşen önemli görevlerden birisi de mahalle ve köylerinde birlik ve beraberliği sağlamak. Esnaf ve aile ziyaretlerine önem verilmesi gerekiyor. Kesin talimatım var. Hiçbir vatandaşımız üşümeyecek. Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak. Bu konuda ciddi anlamda takibimiz oldu. Sizler de bu konuda bizlere çok yardımcı oluyorsunuz." diye konuştu.



Muhtarın partisinin olmadığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Muhtarın ideolojisi olmaz. Muhtarın ideolojisi hizmettir. Sizler, vatandaşın ilk çalacağı, ilk başvuracağı devlet kapısısınız. Siz tabandaki süreci yönetip, oradaki sorunları ve talepleri ilgili kurumlarımıza aktarmakla sorumlusunuz. Yalnız yaşayan yaşlıları takip edin. Şiddet gören kadınları ilgili birimlere bildirin, şehit-gazi ailelerini dinleyerek eksikleri varsa giderin. Toplumsal yapının korunmasında köylerin ve mahallelerin çok büyük rolü var. Köy ve mahalle kültürümüzü iyi bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Sivas, özünü muhafaza ediyor. Mahalle kültürümüz var. Ekilmedik tarlamız kalmasın, üretime ağırlık verelim. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili önlemler alarak, sıkıntılı durumda gerekli mercilere haber vermeyi ihmal etmeyelim."