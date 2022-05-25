Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu

25.05.2022 18:31
Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Suruç Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile kurum amirleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Ayhan, çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantıda kurumlar arası ortak çalışmaya vurgu yapan Vali Ayhan, devletin tüm imkanları ile Suruç'un her yönden kalkınması için vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Vali Ayhan, temasları kapsamında ilçe esnafını da ziyaret ederek, onlarla bir süre görüştü ve "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Daha sonra Suruç FM, Barış Pınarı FM ve Harran FM tarafından düzenlenen ortak canlı yayın programına katılan Vali Ayhan, "İlk ziyaretimizde Suruç'tayız. Yiğitler diyarı Suruç'ta devletimizin imkanlarıyla çok güzel projeler gerçekleştirildiğini yerinde gördük. Çarşı ziyaretimizde de vatandaşımızın yüzüne yansıyan mutluluk da bunun bir yansımasıdır. Şanlıurfa merkezde olduğu gibi Suruç'ta da gençlerimizin potansiyelinin yüksek olduğunun farkındayız. Bu potansiyeli akademik anlamda güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Çocuklarımız bir cevher ve onları çok iyi bir şekilde işleyeceğiz. Biz çocuklarımıza inanıyoruz, onlara imkan sağlandığı takdir de neler başarabileceğine inancımız tamdır. Bunun içinde çok güzel projelerimiz olacak. Hep birlikte Suruç için, Şanlıurfa için el ele verip çalışacağız." dedi.

Vali Ayhan, temasları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bazı okulları da ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement