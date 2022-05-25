Vali Ayhan, Suruç'ta temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Suruç Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile kurum amirleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Ayhan, çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantıda kurumlar arası ortak çalışmaya vurgu yapan Vali Ayhan, devletin tüm imkanları ile Suruç'un her yönden kalkınması için vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Vali Ayhan, temasları kapsamında ilçe esnafını da ziyaret ederek, onlarla bir süre görüştü ve "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Daha sonra Suruç FM, Barış Pınarı FM ve Harran FM tarafından düzenlenen ortak canlı yayın programına katılan Vali Ayhan, "İlk ziyaretimizde Suruç'tayız. Yiğitler diyarı Suruç'ta devletimizin imkanlarıyla çok güzel projeler gerçekleştirildiğini yerinde gördük. Çarşı ziyaretimizde de vatandaşımızın yüzüne yansıyan mutluluk da bunun bir yansımasıdır. Şanlıurfa merkezde olduğu gibi Suruç'ta da gençlerimizin potansiyelinin yüksek olduğunun farkındayız. Bu potansiyeli akademik anlamda güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Çocuklarımız bir cevher ve onları çok iyi bir şekilde işleyeceğiz. Biz çocuklarımıza inanıyoruz, onlara imkan sağlandığı takdir de neler başarabileceğine inancımız tamdır. Bunun içinde çok güzel projelerimiz olacak. Hep birlikte Suruç için, Şanlıurfa için el ele verip çalışacağız." dedi.

Vali Ayhan, temasları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bazı okulları da ziyaret etti.