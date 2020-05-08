Vali Ayhan, Türk Kızılay Sivas Şubesini ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Kızılay Sivas Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, Şube Başkanı Mustafa Sarılar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılay ekiplerinin Vefa Sosyal Destek Gruplarına olağanüstü destek sağladığını belirten Ayhan, "Kızılay'ımıza fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecinde KYK yurtlarında misafir ediyoruz. Onların da ihtiyaçlarını karşılamada büyük özveride bulundular." dedi.

Türk Kızılayı'nın dünyanın dört bir yanında insanlığın yaralarını sardığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışında çok büyük bir düşüş oldu. Şu anda çok yoğun şekilde kana ihtiyaç var. Stoklarda azalma oldu. Bu durumla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Vatandaşlarımız, iftardan sonra Kızılay'ın kan alma noktalarına gelerek kan bağışında bulunabilir. Vatandaşlarımızın buna duyarlılık göstermesini istiyoruz. Allah korusun daha büyük sorunlarda çok ciddi mağduriyet olabileceğini belirtmek istiyorum. Herkesi kan vermeye ve hayat kurtarmaya davet ediyorum. Bizler de Valilik ve tüm kurum çalışanlarımızla seferber olarak kan bağışına destek olacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Sokağa çıkma yasağı bulunan gençlerin kan bağışında bulunmak istemesi durumunda gerekli kolaylığı göstereceğiz. İstemeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, Kızılay ekiplerimiz, 18-20 yaş aralığındaki gencimizi evinden alarak buraya getirebilir. Kan bağışında bulunmak isteyen herkese gerekli kolaylık sağlanacaktır."