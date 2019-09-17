Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, vatandaşların sorunlarını dinledi
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Vali Ayhan, vatandaşların sorunlarını dinledi

35 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Açık Kapı" projesi kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Ayhan, vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Açık Kapı" projesi kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mesaisine açık kapıyı ziyaret ederek başlayan Ayhan, halk günleri kapsamında sorunlarını iletmeye gelen vatandaşlarla tek tek görüşüp taleplerini not aldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2 yıl önce birçok ilde uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi'nin Sivas'ta da başarıyla uygulandığını aktaran Ayhan, 'Açık Kapı'da her müracaatın ve talebin kayıt altına alındığını, ilgili kurumlara iletilerek 7 iş gününde olumlu veya olumsuz dönüş yapılması gerektiğini, İçişleri Bakanlığının da doğrudan bu sistemi takip ettiğini belirtti.

Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışla haftada iki gün olmak üzere halk günleri yapıldığını, diğer yandan da açık kapı hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarihi valilik binamız ile yeni ek hizmet binamızda Açık Kapı büroları var. Burada görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla ilgilenerek yardımcı olmaya çalışıyor. Son bir yıl içerisinde 3 binin üzerinde vatandaşımız açık kapıyı ziyaret etti. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışından hareketle Açık Kapı, vatandaşın kamu hizmetinde aksayan ya da iletişime ihtiyaç duyulan meseleleri için önemli bir merkez olmuş durumda. Kuruma gitmeden vatandaşımızın sorunlarını doğrudan açık kapıya iletmiş olması son derece önemli."

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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