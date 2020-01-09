Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, iletişimin en temel taşlarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve sesini duyurmasında en etkili araç olduğunu belirtti.

Kamu görevi yapan basının, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli görevleri yerine getirdiğini aktaran Ayhan, "Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır. Özellikle sosyal medyanın giderek yaygınlaşması etik değerler ile objektif olmanın da önemini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise milletin sesi, vicdanı olan ve halkın doğru bilgiye ulaşması için mesai mefhumu gözetmeden çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir yapı taşı olan tarafsız basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Bilgin, mesajında, "Kamuoyunu aydınlatma hususunda hayati bir görevi yerine getiren basın mensuplarımız her an, her yerde ve büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Vatandaşları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, toplumsal bilinci artırarak güçlendirmeyi hedeflemektedir. Basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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