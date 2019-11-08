Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den anaokuluna ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den anaokuluna ziyaret

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den anaokuluna ziyaret

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, beraberlerindeki vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan ile Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'den anaokuluna ziyaret, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, beraberlerindeki vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan ile Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Ayhan, çocuklara önce iyi insan olmayı öğretmeleri gerektiğini belirtti.

Akademik, kültürel ve sportif başarıları ile kabul gören bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirten Ayhan, "Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda, temel değerlerimizi, demokratik yönetim ve yaşam tarzını benimsemiş, adaletli, saygılı, ahlaklı, çalışkan, uyumlu, kendi problemini çözen, girişken, katılımcı, çevresini koruma bilincine sahip, kültürü ve sanatı seven bireyler yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara önce iyi insan olmanın öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Ayrım yapmadan, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeleri gerektiğini bilmeliler. Geçtiğimiz gün, Aksaray'da elim bir olay yaşandı. Yaşanan olayla ilgili otizmli öğrencilerimize ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sonunda Vali Ayhan ve beraberindekiler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Nebi Kaya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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