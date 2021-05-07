Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi - Son Dakika

Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi

07.05.2021 14:28

Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi Sokak hayvanlarına yem bırakma etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan koruma altındaki iki kurt yavrusunu elleriyle besledi Sokak hayvanlarına yem bırakma etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan koruma altındaki iki kurt yavrusunu...

Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi

Sokak hayvanlarına yem bırakma etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan koruma altındaki iki kurt yavrusunu elleriyle besledi

SİVAS - Sokak hayvanlarına yem bırakma etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan koruma altındaki iki kurt yavrusunu elleriyle besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik yem bırakma etkinliği düzenledi. Etkinliğe; Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Okan Gün ve Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu katıldı. Düzenlenen programla Kurt Deresi mevkiinde bulunan besleme noktalarına yem bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu ilgi odağı oldu. Vali Ayhan yavrularla bir süre ilgilendi. Ayhan yavru kurtları elleriyle besledi.

Sivas Salih Ayhan, doğada bizimle birlikte yaşayan hayvanların ihtiyaçlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "17 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlamanın hemen hemen yarısındayız. Bu kısıtlamalarla birlikte bunun farklı yansımaları da olabilmektedir. Doğada bizimle birlikte yaşayan hayvanların ihtiyaçları olabilir. Hayvan beslemek gibi faaliyetlerde bulunanlar bu tür kısıtlamalardan muaftırlar. Bugün HAYTAP ile birlikte yeni kurulan 'Haydi' birimimizle birlikte doğaya yem bırakarak ve bu 9 günlük süreçte vatandaşlarımızın duyarlılığına bir mesaj vermek istedik. Bu doğadaki hayvanlarımız için herkes kapısının önüne yiyecek, içecek koymalarını özellikle istiyoruz. 'Haydi' diye bir projemiz var. 'Hayvan Durumu İzleme' programı sokakta sahipsiz hayvanların şiddete maruz kalması veya da başka hayvanlara yapılan müdahaleleri önlemeye yöneliktir. Vatandaşlarımız 'Haydi' programını indirerek hayvanlara karşı uygulanan yanlış görüntüler olduğu zaman, müdahaleler, işkenceler olduğu zaman direkt buradan ihbarlarını yapabilirler ve anında da müdahale edilecektir. Sivas'ta 17 tane besleme noktası var. Burası hayvan besleme noktalarından bir tanesi Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüz, STK'larımız ve belediyemiz iş birliği içeresinde bu süreci yönetiyorlar" dedi.

Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi
Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi
Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi
Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi

Hayvan Hakları Federasyonu, Milli Parklar, Salih Ayhan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ayhan, yavru kurtları elleriyle besledi - Son Dakika


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