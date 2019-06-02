Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
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Vali Ayhan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu yolda hep birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyalarına destek vermek amacıyla yol uygulama noktalarını ziyaret etti.

Vali Ayhan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu yolda hep birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyalarına destek vermek amacıyla yol uygulama noktalarını ziyaret etti.
Ankara yolu ile Kovalı Jandarma yol uygulama noktasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, kontrol için durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet etti. Ayhan, araçta bulunan çocuklara, kırmızı düdük, şapka, tişört ve kitap hediye etti.
Türkiye'nin dört bir yanında bütün noktalarda ciddi anlamda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için güvenlik görevlilerinin gayret gösterdiğini belirten Ayhan, "İlimizde de 63 noktada 130 personelimiz farkındalık oluşturmak için çalışıyor. Burada temel gaye, herhangi bir ceza uygulamak değil. Yapmak istediklerimiz, bir bilinç oluşturmak ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde gitmek istediği noktaya gitmesini sağlamak. İyi bir noktadayız. Kazasız, belasız bir bayram geçirmek istiyoruz. Bu bilinçte hareket ediyoruz. 82 milyon vatandaşımızın güzel bir bayram geçirmesi için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Ankara, Sivas, Salih Ayhan, Güncel
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