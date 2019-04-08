Vali Ayhan, "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" Programına Katıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" sohbet programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" sohbet programında öğretmenlerle bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği birlikte düşünüp karar almak, önerileri ve talepleri dinlemek amacıyla birbirinden farklı meslek gruplarına yönelik, Kongre Müzesi'nde, "Yüzyıl Önceki Ruhla Biz Bize" adlı sohbet programı başlattı.



Vali Ayhan, bu kapsamda anaokulu öğretmenlerini misafir ederek, talep, öneri ve fikirleri dinledi. Programda konuşan Ayhan, anaokulu öğretmenlerinin eğitimin temeli olduğunu belirtti.



Eğitimin ilk neferleri olan anaokulu öğretmenlerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Çocuk ailesinden sonra ilk sizle tanışıyor ve ilk size emanet ediliyor. İnsan insanın gölgesinde yetişir derler, onların ilk gölgesi sizlersiniz. Başka bir tabirle mayayı siz çalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Eğitim konusunda çok hassas olduğuna işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:



"Siz eğitimcilerin de en az benim kadar hassas olduğunu düşünüyorum. Birlikte bu şehirde çok şey başarabiliriz. Ama sadece bizimle olmaz, geliştireceğimiz yeni projelerle velilerimizi de bu takımın fertleri yapacağız. Bu mekanı seçtik çünkü yüzyıl önce bağımsızlığımızı, bir ve beraber olmamızı, ortak bir amaç etrafında kenetlenmemizi sağlayan kararlar bu salonda alındı. Şimdi de ortak paydamız olan her alanda geleceğimize ışık tutacak farklı fikirleri dinlemek gayemiz. Bu gaye etrafında, ilerleyen zamanlarda farklı eğitimcileri, farklı meslek gruplarını misafir ederek, doğru ve isabetli kararlarla geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz."

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