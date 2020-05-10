Vali Aykut Pekmez, Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez'le birlikte 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın annesini ziyaret etti.



Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla geçtiğimiz Şubat Ayında Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın annesi Elif Orhan'ın ziyaret etti.



Şehit Mehmet Orhan'ın annesi Elif Orhan'a çiçek takdim eden Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Şehit annesinin 10 Mayıs Anneler Gününü kutladı.



Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın babası Ahmet Orhan ve annesi Elif Orhan'ın hal hatırını soran Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, aile fertleriyle sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.



Şehidin annesi Elif Orhan ve ailesiyle sohbet eden Vali Aykut Pekmez, "Şehitlerimizin geride kalan anne, baba ve aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile ülkemizin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz başta olmak üzere, varlıklarıyla hayatımıza ayrı bir anlam katan, tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN